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Я проверю: Никас Сафронов ответил на слухи о 62 штрафах ГИБДД

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Правда ТВ

Никас Сафронов отреагировал на публикации о возможных долгах за нарушения ПДД.

Народный художник России в комментарии "Абзацу" заявил, что лично проверит информацию о 62 штрафах.

"У меня есть водитель, он разбирается, он оплачивает. Я проверю", — пояснил Сафронов.

Он подчеркнул, что управление автомобилем и контроль за штрафами обычно делегированы водителю.

Поводом стали данные СМИ. По информации SHOT, в июне на имя художника накопились штрафы почти на 70 тысяч рублей. Издание связывает нарушения с новой иномаркой, приобретённой в марте 2024 года.

Первые инциденты с превышением скорости, как утверждается, начались сразу после покупки автомобиля. При этом сам Сафронов не подтверждает наличие задолженностей.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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