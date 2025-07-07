Сколько будут платить путешественники: новые перспективы туризма в России

0:41 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

В Госдуме обсуждают идею ввести сбор за поездки россиян за границу.

С такой инициативой выступил глава думского комитета по туризму Сангаджи Тарбаев. Он считает, что это поможет поддержать внутренний туризм.

Речь идёт о сумме в 200-300 рублей за поездку. По словам депутата, за 2024 год россияне вывезли из страны 700 миллиардов рублей на отдых за рубежом.

Собранные деньги могут направить на развитие туристической инфраструктуры — например, в Карелии, на Байкале или Алтае.

Скорее всего, платить будут не сами туристы, а туроператоры.

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