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Секретная операция Польши у границ ФРГ: что известно

Правда ТВ

Польша начала военную спецоперацию на границе с Германией.

Об этом сообщил министр обороны страны Владислав Косиняк-Камыш.

Операция называется "Безопасный запад". Польские войска помогают пограничной службе и полиции. Задействовано 5 тысяч военных.

По словам министра, Варшава также усиливает контроль на границе с Литвой.

Ранее Польша и Германия отказались от идеи совместного контроля. Теперь Варшава действует самостоятельно.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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