Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Не надо пристраивать: Ольга Орлова резко ответила на вопросы о финансах сына

0:55
Правда ТВ

Ольга Орлова вновь столкнулась с волной критики, но на этот раз мишенью стал её 24-летний сын Артём. Подписчики усомнились в его финансовой самостоятельности после фото с выпускного.

Вопросы возникли в комментариях: если Артём постоянно учится, откуда средства? Одна из фолловеров прямо намекнула: "Его отец может пристроить к себе", имея в виду бизнесмена Александра Карманова.

"Его не надо "пристраивать", он уже работает. А учится много — потому что умный. А умный — потому что учится много",  – ответила резко и лаконично Орлова.

Певица сознательно ограничивает публикации с сыном, зная, что каждая вызывает шквал язвительных комментариев.

Проблемы коснулись и младшей дочери: 2-летнюю Аню некоторые подписчики критикуют за редкую речь, намекая на "скрытые диагнозы".

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Новости Все >
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.