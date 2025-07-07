Не надо пристраивать: Ольга Орлова резко ответила на вопросы о финансах сына

0:55 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Ольга Орлова вновь столкнулась с волной критики, но на этот раз мишенью стал её 24-летний сын Артём. Подписчики усомнились в его финансовой самостоятельности после фото с выпускного.

Вопросы возникли в комментариях: если Артём постоянно учится, откуда средства? Одна из фолловеров прямо намекнула: "Его отец может пристроить к себе", имея в виду бизнесмена Александра Карманова.

"Его не надо "пристраивать", он уже работает. А учится много — потому что умный. А умный — потому что учится много", – ответила резко и лаконично Орлова.

Певица сознательно ограничивает публикации с сыном, зная, что каждая вызывает шквал язвительных комментариев.

Проблемы коснулись и младшей дочери: 2-летнюю Аню некоторые подписчики критикуют за редкую речь, намекая на "скрытые диагнозы".

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