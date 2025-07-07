Ольга Орлова вновь столкнулась с волной критики, но на этот раз мишенью стал её 24-летний сын Артём. Подписчики усомнились в его финансовой самостоятельности после фото с выпускного.
Вопросы возникли в комментариях: если Артём постоянно учится, откуда средства? Одна из фолловеров прямо намекнула: "Его отец может пристроить к себе", имея в виду бизнесмена Александра Карманова.
"Его не надо "пристраивать", он уже работает. А учится много — потому что умный. А умный — потому что учится много", – ответила резко и лаконично Орлова.
Певица сознательно ограничивает публикации с сыном, зная, что каждая вызывает шквал язвительных комментариев.
Проблемы коснулись и младшей дочери: 2-летнюю Аню некоторые подписчики критикуют за редкую речь, намекая на "скрытые диагнозы".
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.