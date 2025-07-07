Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Наши дружные куколки: Виторган показал дочерей после скандала с няней

1:10
Правда ТВ

Эммануил Виторган опубликовал свежее фото с дочерьми Этель и Кларой от брака с Ириной Млодик. Снимок с подписью "Наши дружные куколки" появился после громких заявлений бывшей няни семьи.

Несколько дней назад Николь Кононова раскрыла детали работы у Виторганов. Она утверждала, что выполняла обязанности домработницы, хотя это не входило в договорённости.

Няня жаловалась на постоянные упрёки и "несносное поведение" девочек, ставшее причиной её увольнения.

Ирина Млодик резко опровергла эти слова. Супруга актёра заявила, что Кононова — блогер, ищущий популярности.

"Она ничего не умела и была уволена за профнепригодность", — подчеркнула Млодик.

Публикация Виторгана с дочерьми, сделанная вскоре после скандала, воспринимается как ответ на критику. В комментариях под фото разгорелись споры: одни поддержали семью, другие напомнили о конфликте.

Напомним, Кононова описывала эмоциональное поведение девочек, а также жаловалась на неоплачиваемую уборку и планирование меню. 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Новости Все >
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.