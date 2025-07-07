Наши дружные куколки: Виторган показал дочерей после скандала с няней

1:10 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Эммануил Виторган опубликовал свежее фото с дочерьми Этель и Кларой от брака с Ириной Млодик. Снимок с подписью "Наши дружные куколки" появился после громких заявлений бывшей няни семьи.

Несколько дней назад Николь Кононова раскрыла детали работы у Виторганов. Она утверждала, что выполняла обязанности домработницы, хотя это не входило в договорённости.

Няня жаловалась на постоянные упрёки и "несносное поведение" девочек, ставшее причиной её увольнения.

Ирина Млодик резко опровергла эти слова. Супруга актёра заявила, что Кононова — блогер, ищущий популярности.

"Она ничего не умела и была уволена за профнепригодность", — подчеркнула Млодик.

Публикация Виторгана с дочерьми, сделанная вскоре после скандала, воспринимается как ответ на критику. В комментариях под фото разгорелись споры: одни поддержали семью, другие напомнили о конфликте.

Напомним, Кононова описывала эмоциональное поведение девочек, а также жаловалась на неоплачиваемую уборку и планирование меню.

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