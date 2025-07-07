Фанат Земфиры* прорвался на сцену во время концерта в Ереване и разрыдался

1:10 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Певица Земфира* провела дебютный концерт в Армении 4 июля при полном аншлаге. Продано свыше 22 000 билетов.

Как сообщает Telegram-канал "Admin.Anshlak", выступление началось с двухчасовой задержкой, но впечатления публики остались восторженными.

Очевидцы описывают трогательный момент: мальчик прорвался на сцену, обнял певицу и плакал, исполняя её песню.

"Это было очень трогательно!", — цитируют свидетельство.

В соцсетях гости делились эмоциями: "Рыдала весь концерт", "Ревели с этим мальчиком", "До мурашек, полный восторг". Земфира общалась с залом и выражала восхищение Арменией.

В начале июня певицу внесли в базу украинского сайта "Миротворец"*. Основанием указали "отрицание российской агрессии" и манипуляции информацией. В тот же список попала Чулпан Хаматова.

* физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента

* сайт "Миротворец" признан экстремистским и запрещён в РФ

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