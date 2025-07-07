Ушла из детдома с ребёнком: жена Сергея Жигунова раскрыла тайну усыновления

Виктория Ворожбит, супруга актёра Сергея Жигунова, сделала неожиданное признание в блоге. Журналистка раскрыла, что усыновила сына Александра из детского дома.

"Однажды я попала в детский дом, ушла оттуда с ребёнком", — написала она, не вдаваясь в подробности.

Сейчас её сыну 26 лет. Ворожбит часто тепло отзывается о нём, недавно поделившись трогательными воспоминаниями.

Она описала, как осознала его взросление: от "трогательного белобрысого карапуза" до высокого мужчины с басом и 43-м размером обуви.

Брак Ворожбит и Жигунова зарегистрирован в марте 2021 года. Многие отмечают внешнее сходство Виктории с Анастасией Заворотнюк.

Именно со звездой "Моей прекрасной няни" у Жигунова случился громкий роман во время съёмок. Ради Заворотнюк актёр ушёл от первой жены Веры Новиковой.

После расхода с Анастасией в 2008 году он вернулся в семью, но окончательный развод с Новиковой оформил лишь в 2020-м.

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