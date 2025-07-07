Как вы спите после такого? Жена Петросяна в ярости из-за такси за 3000 рублей

1:05 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Татьяна Брухунова, супруга юмориста Евгения Петросяна, столкнулась с серьёзной проблемой при вызове такси. В соцсетях она выразила разочарование, пропустив важную лекцию о моде дореволюционного Петербурга.

Причина — массовый сбой сервисов Яндекса. Брухунова безуспешно пыталась вызвать машину: водители не могли определить её местоположение, даже принимая заказ.

Особое возмущение вызвала цена поездки. За маршрут всего в "полторы улицы" (обычно ~200 рублей) сервис запросил 3000 рублей.

"Яндекс, как вы спите после такого?" — написала блогерша, назвав это цинизмом.

Она связала неполадки с возможными последствиями кибератак БПЛА, вызвавших перебои интернета. Однако Брухунова уверена, что сервис пользуется ситуацией.

"Сервис наживается на людях в сложные дни", — заявила она.

Вместо посещения лекции Татьяна осталась дома с "настроением ниже плинтуса".

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