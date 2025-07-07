Татьяна Брухунова, супруга юмориста Евгения Петросяна, столкнулась с серьёзной проблемой при вызове такси. В соцсетях она выразила разочарование, пропустив важную лекцию о моде дореволюционного Петербурга.
Причина — массовый сбой сервисов Яндекса. Брухунова безуспешно пыталась вызвать машину: водители не могли определить её местоположение, даже принимая заказ.
Особое возмущение вызвала цена поездки. За маршрут всего в "полторы улицы" (обычно ~200 рублей) сервис запросил 3000 рублей.
"Яндекс, как вы спите после такого?" — написала блогерша, назвав это цинизмом.
Она связала неполадки с возможными последствиями кибератак БПЛА, вызвавших перебои интернета. Однако Брухунова уверена, что сервис пользуется ситуацией.
"Сервис наживается на людях в сложные дни", — заявила она.
Вместо посещения лекции Татьяна осталась дома с "настроением ниже плинтуса".
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