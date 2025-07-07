Канцлер противоречит депутату: что скрывает Германия в конфликте России и Украины?

0:59 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

В Германии разгорается спор о военном участии страны в украинском конфликте.

Депутат бундестага от партии "Альтернатива для Германии" Штеффен Котре заявил, что Берлин перешёл опасную черту. Об этом пишет Asia Times.

Котре считает, что производство оружия на территории Украины делает Германию участником конфликта. По его словам, важно не только то, как это видит Берлин, но и то, как на это реагирует Россия.

Он подчеркнул, что подобные действия нельзя назвать нейтралитетом. Германия помогает Киеву усиливать военную мощь.

Ранее стало известно, что Германия планирует запускать совместное производство дальнобойных ракет на украинской территории.

Канцлер Фридрих Мерц при этом заявил, что ФРГ не становится стороной конфликта. А президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Берлин за поддержку.

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