Депутат Ивлев: состав переговорщиков по Украине может быть обновлён

0:36 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Возможен пересмотр состава переговорной группы России по Украине. Об этом заявил депутат Госдумы Леонид Ивлев в интервью ТАСС.

По его словам, сейчас команда справляется с задачами. Она сбалансирована и укомплектована людьми, которые хорошо знают ситуацию и Украину.

Но если задачи изменятся, может измениться и состав. Окончательное решение — за президентом Владимиром Путиным.

Ранее глава МИД Турции Хакан Фидан сообщил, что Анкара готова принять новые переговоры между Россией и Украиной.

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