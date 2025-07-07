Актёр Олег Тактаров о своей семье: дети разбросаны по миру

Олег Тактаров откровенно поделился понятием семьи на фестивале "В кругу семьи". Звезда "Вия" признал: его дети буквально "разбросаны по всему миру" и поразительно самостоятельны.

"Моя семья — это мать, дети, сестра, дяди и тёти. Дети по миру разбросаны", — заявил Тактаров.

Он пояснил, что они свободно перемещаются, неожиданно оказываясь в Испании или Италии.

Актёр отметил их находчивость. По его словам, они умудряются реализовывать сложные маршруты с друзьями буквально за 100 долларов. Это резко контрастирует с обычными тратами на путешествия.

Тактаров также с юмором описал свой новый статус. Он помогает внуку финансово через денежные переводы в смартфоне.

"Достаёшь телефон, заходишь в wifi и переводишь. Это статус дедушки", — пошутил 57-летний актёр в разговоре со "Страстями".

Тактаров, известный по спортивным достижениям и ролям в кино, подчеркнул гордость за независимость своих детей.

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