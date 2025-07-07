Работающим пенсионерам пересчитают пенсии: к чему готовиться?

0:50 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

С августа работающим пенсионерам пересчитают страховые пенсии.

Они получат прибавку до 437 рублей. Игорь Балынин, экономист и доцент Финансового университета, рассказал об этом "Газете.Ru".

Пенсия вырастет у тех, кто получал выплаты и продолжал официально работать в 2024 году. Это связано с формированием новых пенсионных баллов.

Корректировка произойдёт автоматически. Заявления подавать не нужно.

Пенсия увеличится навсегда — это не разовая выплата.

Эксперт также предупредил: могут активизироваться мошенники. Если кто-то звонит и просит предоставить данные для перерасчёта — это обман. Не сообщайте им ничего и предупредите пожилых родственников.

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