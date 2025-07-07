С августа работающим пенсионерам пересчитают страховые пенсии.
Они получат прибавку до 437 рублей. Игорь Балынин, экономист и доцент Финансового университета, рассказал об этом "Газете.Ru".
Пенсия вырастет у тех, кто получал выплаты и продолжал официально работать в 2024 году. Это связано с формированием новых пенсионных баллов.
Корректировка произойдёт автоматически. Заявления подавать не нужно.
Пенсия увеличится навсегда — это не разовая выплата.
Эксперт также предупредил: могут активизироваться мошенники. Если кто-то звонит и просит предоставить данные для перерасчёта — это обман. Не сообщайте им ничего и предупредите пожилых родственников.
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