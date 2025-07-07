Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Работающим пенсионерам пересчитают пенсии: к чему готовиться?

0:50
Правда ТВ

С августа работающим пенсионерам пересчитают страховые пенсии.

Они получат прибавку до 437 рублей. Игорь Балынин, экономист и доцент Финансового университета, рассказал об этом "Газете.Ru".

Пенсия вырастет у тех, кто получал выплаты и продолжал официально работать в 2024 году. Это связано с формированием новых пенсионных баллов.

Корректировка произойдёт автоматически. Заявления подавать не нужно.

Пенсия увеличится навсегда — это не разовая выплата.

Эксперт также предупредил: могут активизироваться мошенники. Если кто-то звонит и просит предоставить данные для перерасчёта — это обман. Не сообщайте им ничего и предупредите пожилых родственников.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Новости Все >
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.