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Новые правила выплат премий: чего ждать работникам в России с 1 сентября

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Правда ТВ

С 1 сентября в России вступят новые правила по выплате премий.

Теперь работодатели не смогут урезать премии сотрудникам более чем на 20% от их зарплаты. Об этом сообщил глава юродепартамента Федерации независимых профсоюзов Яков Купреев.

Раньше компании часто начисляли мизерный оклад, а всё остальное делали премией. Так проще было лишить сотрудника денег за проступки.

Теперь такой маневр будет невозможен.

По новым правилам в Трудовом кодексе нельзя будет удерживать больше пятой части от заработка даже при дисциплинарном нарушении.

Кроме того, премии теперь придётся прописывать в коллективных договорах — с указанием размеров, условий и сроков.

Профсоюзы считают, что это сделает систему выплат более честной и прозрачной.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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