С 1 сентября в России вступят новые правила по выплате премий.
Теперь работодатели не смогут урезать премии сотрудникам более чем на 20% от их зарплаты. Об этом сообщил глава юродепартамента Федерации независимых профсоюзов Яков Купреев.
Раньше компании часто начисляли мизерный оклад, а всё остальное делали премией. Так проще было лишить сотрудника денег за проступки.
Теперь такой маневр будет невозможен.
По новым правилам в Трудовом кодексе нельзя будет удерживать больше пятой части от заработка даже при дисциплинарном нарушении.
Кроме того, премии теперь придётся прописывать в коллективных договорах — с указанием размеров, условий и сроков.
Профсоюзы считают, что это сделает систему выплат более честной и прозрачной.
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