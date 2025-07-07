Елена Сафонова без грима: редкое фото актрисы вызвало бурю обсуждений

1:13 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Поклонники с трудом узнали звезду культовой "Зимней вишни" Елену Сафонову на свежем снимке. Актрису, давно пропавшую с экранов, запечатлела коллега Ирина Розанова.

На совместном селфи 69-летняя Сафонова позирует без грима и видимых следов пластики. Она спокойно принимает возрастные изменения, сохраняя достоинство.

Это редкое появление вызвало волну комментариев в соцсетях.

"Не узнали звезду!" — пишут пользователи.

После роли матери-одиночки в 80-х Сафонова стала любимицей миллионов. Её реальная жизнь оказалась похожей на судьбу героини.

Актриса долго растила сына Ивана одна. Его отец — женатый бизнесмен Ваче Мартиросян, уехавший в США. Позже Сафонова вышла замуж за французского актёра Самюэля Лабарта.

Она переехала с сыном во Францию, но брак распался в 1997 году. От этого союза родился второй сын, Александр. Сегодня Сафонова ведёт тихую, закрытую жизнь, редко напоминая о себе публике.

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