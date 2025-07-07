В Москве объявили оранжевый уровень опасности: жара из Африки накрывает столицу

0:48 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Москвичей предупредили: на неделе в столицу придёт аномальная жара.

Главный синоптик Гидрометцентра Роман Вильфанд советует по возможности покинуть город. Причина — мощный поток горячего воздуха из Африки и Ближнего Востока.

С понедельника температура начнёт расти. Днём ожидается до +32 градусов, ночью — до +23 в центре. Прохладных ночей не будет всю неделю.

Небольшие дожди возможны, но прохлады не принесут.

Объявлен "оранжевый" уровень опасности. Особенно пострадают пожилые, дети, люди с лишним весом и хроническими заболеваниями.

Специалисты советуют избегать физической нагрузки и дольше находиться в тени. Пейте больше воды.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.