Алла Пугачёва и Максим Галкин* засняли игривую прогулку у моря в Юрмале

0:57 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Максим Галкин* поделился новыми кадрами жизни с Аллой Пугачёвой в Латвии. Юморист опубликовал видео с морской прогулки в Юрмале, сопроводив ролик сердечным эмодзи.

На записи 76-летняя Пугачёва игриво реагирует на камеру: делает вид, что не хочет сниматься, а затем с улыбкой бежит к мужу. Кадры стали первым семейным контентом после их переезда из Италии.

Пара, проживающая за границей с начала СВО, продолжает демонстрировать единство. Галкин* неоднократно критиковал действия российских властей, а Пугачёва косвенно поддерживала его позицию.

Отдых на балтийском побережье происходит на фоне недавнего признания певицы о проблемах со здоровьем. Ранее Пугачёва сообщала о треморе рук, комментируя: "Это жизнь".

* физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента

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