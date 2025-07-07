Максим Галкин* поделился новыми кадрами жизни с Аллой Пугачёвой в Латвии. Юморист опубликовал видео с морской прогулки в Юрмале, сопроводив ролик сердечным эмодзи.
На записи 76-летняя Пугачёва игриво реагирует на камеру: делает вид, что не хочет сниматься, а затем с улыбкой бежит к мужу. Кадры стали первым семейным контентом после их переезда из Италии.
Пара, проживающая за границей с начала СВО, продолжает демонстрировать единство. Галкин* неоднократно критиковал действия российских властей, а Пугачёва косвенно поддерживала его позицию.
Отдых на балтийском побережье происходит на фоне недавнего признания певицы о проблемах со здоровьем. Ранее Пугачёва сообщала о треморе рук, комментируя: "Это жизнь".
* физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента
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