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Windows 11 угрожает пользователям: брандмауэр требует внимания, но почему?

0:52
Правда ТВ

В новом обновлении Windows 11 снова обнаружили проблему.

На этот раз речь идёт о брандмауэре — системе безопасности, встроенной в ОС. После апдейта 24H2 он начал присылать сообщения об ошибке.

Как пишет издание The Register, Microsoft уже признала сбой. В компании пояснили: виновата ещё неактивированная функция Windows.

Пользователей просят не переживать. Просто игнорировать предупреждения и продолжать работу.

Журналисты обратились в Microsoft за пояснениями, но ответа пока не получили. При этом в компании уверяют: ничего важного не нарушено.

К слову, в этом году выйдет ещё одно обновление — Windows 11 версии 25H2. Оно станет доступно во второй половине года.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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