В новом обновлении Windows 11 снова обнаружили проблему.
На этот раз речь идёт о брандмауэре — системе безопасности, встроенной в ОС. После апдейта 24H2 он начал присылать сообщения об ошибке.
Как пишет издание The Register, Microsoft уже признала сбой. В компании пояснили: виновата ещё неактивированная функция Windows.
Пользователей просят не переживать. Просто игнорировать предупреждения и продолжать работу.
Журналисты обратились в Microsoft за пояснениями, но ответа пока не получили. При этом в компании уверяют: ничего важного не нарушено.
К слову, в этом году выйдет ещё одно обновление — Windows 11 версии 25H2. Оно станет доступно во второй половине года.
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