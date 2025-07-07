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Наборы для временного пломбирования: как россияне уклоняются от стоматолога

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Правда ТВ

В России резко вырос спрос на наборы для временного пломбирования зубов в домашних условиях. Об этом пишут "Известия".

Наборы используют для того, чтобы временно закрыть кариес или сколы до похода к врачу. Они включают инструменты и специальные материалы.

Всё чаще такие товары покупают на маркетплейсах. Только на одной из площадок спрос за полгода вырос в 3,3 раза. Некоторые продавцы говорят о продаже более ста наборов в день.

Цены тоже не стоят на месте. Если раньше комплект стоил около 200 рублей, то теперь — почти 900.

Эксперты считают, что причина — в росте цен на стоматологические услуги. Люди просто откладывают визит к врачу.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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