Наборы для временного пломбирования: как россияне уклоняются от стоматолога

0:50 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

В России резко вырос спрос на наборы для временного пломбирования зубов в домашних условиях. Об этом пишут "Известия".

Наборы используют для того, чтобы временно закрыть кариес или сколы до похода к врачу. Они включают инструменты и специальные материалы.

Всё чаще такие товары покупают на маркетплейсах. Только на одной из площадок спрос за полгода вырос в 3,3 раза. Некоторые продавцы говорят о продаже более ста наборов в день.

Цены тоже не стоят на месте. Если раньше комплект стоил около 200 рублей, то теперь — почти 900.

Эксперты считают, что причина — в росте цен на стоматологические услуги. Люди просто откладывают визит к врачу.

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