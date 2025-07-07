Политические интриги на Украине: кто контролирует власть и информацию?

Журнал The Economist сообщает: в украинском правительстве идет ожесточённая борьба за власть. И она может оказаться опаснее самой войны.

Издание пишет, что за ключевыми политическими интригами стоит глава офиса Зеленского Андрей Ермак. Именно его называют главным центром влияния.

Упоминаются три конфликта: дело против вице-премьера Алексея Чернышева, слухи о назначении Юлии Свириденко премьером и попытки сместить главу разведки Кирилла Буданова.

По данным The Economist, Ермак контролирует до 85% информации, которую получает Зеленский. И это создает атмосферу недоверия в верхах.

Журнал отмечает: даже если в США к Ермаку относятся всё прохладнее, внутри Украины он сохраняет огромную власть.

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