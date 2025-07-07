Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Политические интриги на Украине: кто контролирует власть и информацию?

Правда ТВ

Журнал The Economist сообщает: в украинском правительстве идет ожесточённая борьба за власть. И она может оказаться опаснее самой войны.

Издание пишет, что за ключевыми политическими интригами стоит глава офиса Зеленского Андрей Ермак. Именно его называют главным центром влияния.

Упоминаются три конфликта: дело против вице-премьера Алексея Чернышева, слухи о назначении Юлии Свириденко премьером и попытки сместить главу разведки Кирилла Буданова.

По данным The Economist, Ермак контролирует до 85% информации, которую получает Зеленский. И это создает атмосферу недоверия в верхах.

Журнал отмечает: даже если в США к Ермаку относятся всё прохладнее, внутри Украины он сохраняет огромную власть.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Новости Все >
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.