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Неожиданная отставка: Путин подписал указ о замене министра транспорта

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Правда ТВ

Владимир Путин подписал указ об освобождении Романа Старовойта от должности министра транспорта России. Это решение вступило в силу сразу же.

До назначения министром Старовойт долгое время руководил Курской областью. Сначала — как временно исполняющий обязанности. Потом — уже как избранный губернатор. Его полномочия закончились 14 мая 2024 года.

О причинах отставки пока не сообщается. В Кремле информацию не комментируют. Кто займёт пост главы Минтранса — пока неизвестно.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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