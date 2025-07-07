Неожиданная отставка: Путин подписал указ о замене министра транспорта

0:38 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Владимир Путин подписал указ об освобождении Романа Старовойта от должности министра транспорта России. Это решение вступило в силу сразу же.

До назначения министром Старовойт долгое время руководил Курской областью. Сначала — как временно исполняющий обязанности. Потом — уже как избранный губернатор. Его полномочия закончились 14 мая 2024 года.

О причинах отставки пока не сообщается. В Кремле информацию не комментируют. Кто займёт пост главы Минтранса — пока неизвестно.

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