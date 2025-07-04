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Антимонопольная служба на страже: Руссоль и её преграды для конкуренции

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Правда ТВ

Федеральная антимонопольная служба выдала предупреждение крупнейшему производителю соли — компании "Руссоль".

Как сообщили в ФАС, организация отказалась поставлять товар компаниям "Сольторг" и "Главснаб", несмотря на наличие всех возможностей.

Также "Руссоль" не уведомила одного из контрагентов о начале договорной кампании, зная, что тот хочет участвовать.

Ведомство усмотрело признаки нарушения закона о конкуренции.

Компания обязана разработать открытую торговую политику — с чёткими правилами поставок, ценообразования и равного доступа к социально значимому товару.

ФАС надеется, что это снизит риски монопольно высоких цен на рынке пищевой соли.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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