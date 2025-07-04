Федеральная антимонопольная служба выдала предупреждение крупнейшему производителю соли — компании "Руссоль".
Как сообщили в ФАС, организация отказалась поставлять товар компаниям "Сольторг" и "Главснаб", несмотря на наличие всех возможностей.
Также "Руссоль" не уведомила одного из контрагентов о начале договорной кампании, зная, что тот хочет участвовать.
Ведомство усмотрело признаки нарушения закона о конкуренции.
Компания обязана разработать открытую торговую политику — с чёткими правилами поставок, ценообразования и равного доступа к социально значимому товару.
ФАС надеется, что это снизит риски монопольно высоких цен на рынке пищевой соли.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.