Антимонопольная служба на страже: Руссоль и её преграды для конкуренции

0:44 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Федеральная антимонопольная служба выдала предупреждение крупнейшему производителю соли — компании "Руссоль".

Как сообщили в ФАС, организация отказалась поставлять товар компаниям "Сольторг" и "Главснаб", несмотря на наличие всех возможностей.

Также "Руссоль" не уведомила одного из контрагентов о начале договорной кампании, зная, что тот хочет участвовать.

Ведомство усмотрело признаки нарушения закона о конкуренции.

Компания обязана разработать открытую торговую политику — с чёткими правилами поставок, ценообразования и равного доступа к социально значимому товару.

ФАС надеется, что это снизит риски монопольно высоких цен на рынке пищевой соли.

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