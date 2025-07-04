Китай не заинтересован в поражении России на Украине.
Об этом заявил министр иностранных дел КНР Ван И на закрытой встрече с главой дипломатии ЕС Каей Каллас. Об этом пишет South China Morning Post.
По словам Ван И, если Россия проиграет, США переключат внимание на Азию — и это стратегически невыгодно Китаю.
Министр также подчеркнул: Китай не оказывает военной помощи России. "Если бы оказывали — всё бы давно закончилось", — заявил он.
Каллас потребовала прекратить любое содействие российскому ВПК и выразила недовольство действиями китайских компаний.
В ответ Ван И предупредил: если китайские банки попадут в следующий пакет санкций — последуют контрмеры.
Он также отметил: Китай — это не США, и не надо проецировать чужую модель на Пекин.
Встреча прошла накануне саммита ЕС-Китай, который, как считают эксперты, не оправдал дипломатических ожиданий Европы.
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