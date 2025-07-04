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Китайская позиция по России: что озвучил Ван И на закрытой встрече?

1:01
Правда ТВ

Китай не заинтересован в поражении России на Украине.

Об этом заявил министр иностранных дел КНР Ван И на закрытой встрече с главой дипломатии ЕС Каей Каллас. Об этом пишет South China Morning Post.

По словам Ван И, если Россия проиграет, США переключат внимание на Азию — и это стратегически невыгодно Китаю.

Министр также подчеркнул: Китай не оказывает военной помощи России. "Если бы оказывали — всё бы давно закончилось", — заявил он.

Каллас потребовала прекратить любое содействие российскому ВПК и выразила недовольство действиями китайских компаний.

В ответ Ван И предупредил: если китайские банки попадут в следующий пакет санкций — последуют контрмеры.

Он также отметил: Китай — это не США, и не надо проецировать чужую модель на Пекин.

Встреча прошла накануне саммита ЕС-Китай, который, как считают эксперты, не оправдал дипломатических ожиданий Европы.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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