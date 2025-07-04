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Гибель вице-президента "Транснефти" вызывает вопросы — что говорит полиция?

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Правда ТВ

В Москве погиб вице-президент "Транснефти" Андрей Бадалов.

Ему было 62 года. Тело обнаружили под окнами дома на Рублевском шоссе. По предварительным данным, он выпал с 17-го этажа.

Смерть наступила около шести утра. Первым тело заметил охранник. Вскоре приехала супруга Бадалова — женщине стало плохо, ей вызвали скорую.

Политолог Георгий Бовт назвал обстоятельства гибели подозрительными. Он отметил: в столь ранний час вряд ли человек "мыл окна" или находился в состоянии опьянения.

Бадалов работал в "Транснефти" с 2021 года и занимался цифровыми проектами. До этого был связан с IT и телекомом.

У него остались жена и две дочери. Сейчас полиция проводит проверку.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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