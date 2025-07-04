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Секрет шутки о "тыквенном латте": как эмигранты из России видят Израиль

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Правда ТВ

Русских эмигрантов в Израиле прозвали "тыквенным латте".

Об этом рассказал бывший ведущий Первого канала Антон Привольнов. В видео на YouTube он объяснил: так называют русскоязычных релокантов, которые приехали после 2022 года и жалуются на нехватку комфорта.

По его словам, это шутка — мол, всё в Израиле есть, а вот "тыквенного латте" не хватает. Такое прозвище подчёркивает, как местные воспринимают избалованных переселенцев.

Сам Привольнов говорит, что не согласен с таким мнением. Но отмечает: жалобы действительно есть. Люди сетуют на высокие цены, проблемы с работой и даже дорогие такси.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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