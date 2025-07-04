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Азербайджан теряет 1,2 миллиарда: последствия конфликта с Россией

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Правда ТВ

Азербайджан может потерять до 1,2 миллиарда долларов из-за конфликта с Россией.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на ООНовскую платформу Comtrade, именно Россия покупает у Баку больше всего неэнергетического экспорта.

На первом месте — томаты, орехи, фрукты, пластмассы и даже золото. В прошлом году только томатов продали почти на 175 миллионов долларов.

Если отношения между странами ухудшатся, Азербайджан рискует потерять главный рынок сбыта.

Причина конфликта — задержания. В Екатеринбурге задержали азербайджанцев, подозреваемых в убийствах. В ответ в Баку арестовали двух российских журналистов, обвинив их в "связях с ФСБ".

Позже появились сообщения о задержаниях российских IT-специалистов, туристов и релокантов. Некоторые из них, судя по видео, подверглись насилию.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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