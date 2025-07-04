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Трамп разочарован Путиным: не хочет завершать конфликт

Правда ТВ

Президент США Дональд Трамп заявил, что разочарован разговором с Владимиром Путиным.

Он считает, что российский лидер не готов завершить конфликт на Украине. "Мне не понравился этот разговор", — отметил Трамп, общаясь с журналистами.

Он также снова назвал ситуацию "войной Байдена" и подчеркнул, что при его президентстве такого бы не произошло.

Разговор длился почти час. Его подтвердили в Кремле. Юрий Ушаков сообщил, что обсуждалась Украина, Иран, Ближний Восток и двусторонние проекты.

Путин заявил о приверженности политическому решению, но подчеркнул, что Россия не откажется от своих целей.

Трамп сообщил, что 4 июля планирует беседу с Владимиром Зеленским.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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