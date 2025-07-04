Ожидаемые расходы на шашлык: цены на пикник в 2025 году

1:10 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Летний шашлык на природе — удовольствие не из дешёвых.

Эксперт Ольга Лебединская подсчитала: в 2025 году пикник на четверых обойдётся минимум в 5100 рублей. И это без напитков и аренды беседки. Об этом сообщает Life.

Для приготовления шашлыка нужно около двух килограммов мяса. Самая дорогая — баранина. Почти 2700 рублей. Телятина — 2100, свинина — 1280, курица — 970. В регионах чуть дешевле.

Понадобятся специи, вода, немного лука. Добавим овощи, кетчуп, лепёшки — ещё 500 рублей.

Для сладкого — арбуз за 700, плюс абрикосы или ананас — это ещё 500.

Одноразовая посуда — в среднем 230 рублей. Аренда беседки или бунгало — от 2000 и выше.

При этом чек в ресторане — от 2200 рублей на человека. Так что пикник может оказаться выгоднее. Особенно если овощи с дачи.

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