Летний шашлык на природе — удовольствие не из дешёвых.
Эксперт Ольга Лебединская подсчитала: в 2025 году пикник на четверых обойдётся минимум в 5100 рублей. И это без напитков и аренды беседки. Об этом сообщает Life.
Для приготовления шашлыка нужно около двух килограммов мяса. Самая дорогая — баранина. Почти 2700 рублей. Телятина — 2100, свинина — 1280, курица — 970. В регионах чуть дешевле.
Понадобятся специи, вода, немного лука. Добавим овощи, кетчуп, лепёшки — ещё 500 рублей.
Для сладкого — арбуз за 700, плюс абрикосы или ананас — это ещё 500.
Одноразовая посуда — в среднем 230 рублей. Аренда беседки или бунгало — от 2000 и выше.
При этом чек в ресторане — от 2200 рублей на человека. Так что пикник может оказаться выгоднее. Особенно если овощи с дачи.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.