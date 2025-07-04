Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил Украину в попытках повлиять на внутреннюю политику страны.
В эфире радио Kossuth он заявил, что украинские спецслужбы уже ведут активную работу в Венгрии. Их цель — повлиять на выборы 2026 года и привести к власти правительство, выгодное Киеву и Брюсселю.
Орбан сообщил, что разрабатывается план создания новой политической силы, которая сможет победить на выборах и провести нужные решения.
По словам премьера, украинская активность ощущается и в медиа, и среди общественных организаций.
Напомним, 26 июня Венгрия заблокировала на саммите ЕС начало переговоров о вступлении Украины в Евросоюз. Обсуждение перенесли на октябрь.
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