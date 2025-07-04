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Премьер Венгрии обвинил украинские спецслужбы в вмешательстве в политику

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Правда ТВ

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил Украину в попытках повлиять на внутреннюю политику страны.

В эфире радио Kossuth он заявил, что украинские спецслужбы уже ведут активную работу в Венгрии. Их цель — повлиять на выборы 2026 года и привести к власти правительство, выгодное Киеву и Брюсселю.

Орбан сообщил, что разрабатывается план создания новой политической силы, которая сможет победить на выборах и провести нужные решения.

По словам премьера, украинская активность ощущается и в медиа, и среди общественных организаций.

Напомним, 26 июня Венгрия заблокировала на саммите ЕС начало переговоров о вступлении Украины в Евросоюз. Обсуждение перенесли на октябрь.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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