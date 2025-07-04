Проблема дропперов в России: как закон поможет бороться с мошенничеством?

0:51 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

В России вступил в силу закон, который наказывает дропперов — людей, участвующих в обналичке денег по просьбе мошенников.

Об этом сообщила представитель МВД Ирина Волк.

Речь идет об изменениях в Уголовный кодекс. Теперь за передачу банковской карты или доступа к ней — даже просто из жадности — грозит до трёх лет лишения свободы или штраф до 300 тысяч рублей.

А вот за организацию таких схем — уже до шести лет тюрьмы и штраф до миллиона.

В МВД считают, что под удар могут попасть до двух миллионов человек.

Станислав Кузнецов из Сбербанка заявил, что число дропперов среди подростков за три года выросло в 74 раза.

Теперь даже одна переданная карта — это повод для уголовного дела.

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