В России вступил в силу закон, который наказывает дропперов — людей, участвующих в обналичке денег по просьбе мошенников.
Об этом сообщила представитель МВД Ирина Волк.
Речь идет об изменениях в Уголовный кодекс. Теперь за передачу банковской карты или доступа к ней — даже просто из жадности — грозит до трёх лет лишения свободы или штраф до 300 тысяч рублей.
А вот за организацию таких схем — уже до шести лет тюрьмы и штраф до миллиона.
В МВД считают, что под удар могут попасть до двух миллионов человек.
Станислав Кузнецов из Сбербанка заявил, что число дропперов среди подростков за три года выросло в 74 раза.
Теперь даже одна переданная карта — это повод для уголовного дела.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.