Собираясь в отпуск, не забудьте аптечку.
Врач-терапевт Оксана Серебрякова рассказала "Газете.Ru", что должно быть в базовом наборе.
Это обезболивающие и жаропонижающие — например, Парацетамол или Ибупрофен. Средства для ЖКТ — Смекта, Энтеросгель, Лоперамид.
Также понадобятся антигистаминные — вроде Зиртека и Супрастина. Обязательно антисептики, пластырь, термометр, солнцезащитный крем, пантенол и валидол.
Если принимаете таблетки от давления, выпейте их не позднее, чем за 2-3 часа до взлёта. Иначе может резко подскочить давление — вплоть до потери сознания. Это уже повод для экстренной посадки.
В дорогу положите в ручную кладь таблетки от укачивания, маску, и, конечно, свои личные препараты.
Если едете с детьми — добавьте сиропы, салфетки, средства от колик. В поход — бинт, мазь от укусов, репеллент.
А если за границу — возьмите рецепты с собой. Лучше — с переводом.
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