Основные лекарства для отпуска: держите под контролем здоровье

1:07 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Собираясь в отпуск, не забудьте аптечку.

Врач-терапевт Оксана Серебрякова рассказала "Газете.Ru", что должно быть в базовом наборе.

Это обезболивающие и жаропонижающие — например, Парацетамол или Ибупрофен. Средства для ЖКТ — Смекта, Энтеросгель, Лоперамид.

Также понадобятся антигистаминные — вроде Зиртека и Супрастина. Обязательно антисептики, пластырь, термометр, солнцезащитный крем, пантенол и валидол.

Если принимаете таблетки от давления, выпейте их не позднее, чем за 2-3 часа до взлёта. Иначе может резко подскочить давление — вплоть до потери сознания. Это уже повод для экстренной посадки.

В дорогу положите в ручную кладь таблетки от укачивания, маску, и, конечно, свои личные препараты.

Если едете с детьми — добавьте сиропы, салфетки, средства от колик. В поход — бинт, мазь от укусов, репеллент.

А если за границу — возьмите рецепты с собой. Лучше — с переводом.

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