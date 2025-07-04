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Доллар и ОПЕК: рост цен на нефть приведёт к изменениям?

0:48
Правда ТВ

Курс доллара может вырасти после встречи ОПЕК.

Так считает экономист Юрий Капштык. В беседе с "Лентой.ру" он объяснил: ожидается рост цен на нефть, и это может подтолкнуть доллар вверх.

Кроме того, Центробанк сейчас старается удержать курс. Особенно в летний период, когда люди готовятся к отпускам. Это — вопрос социальной стабильности.

Капштык также упомянул строительный рынок. Ранее действовал мораторий до 30 июня. Сейчас неясно, продлят ли его. Если да — это может дополнительно повлиять на курс.

Ранее первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов предупредил: если рубль будет слишком крепким, дефицит бюджета может достичь пяти триллионов рублей.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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