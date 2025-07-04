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США обсуждают снятие энергетических санкций с России — станет ли это реальностью?

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Правда ТВ

США могут снять санкции с России в сфере энергетики.

Об этом пишет Politico со ссылкой на источники. По данным издания, спецпредставитель президента Стив Уиткофф предложил пересмотреть ограничения.

Торговля с Россией снова вызывает споры внутри американской администрации. Идея Уиткоффа — снять энергетические санкции, чтобы возобновить сотрудничество.

Источники Politico отмечают: если Москва и Киев начнут диалог, энергетика выйдет на первый план. В Европе это вызывает тревогу — особенно в Брюсселе.

2 июля Дональд Трамп уже снял часть ограничений. В частности, из санкционного списка исчез банк "Русский финансовый альянс", связанный с Кирсаном Илюмжиновым.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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