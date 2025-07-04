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Манижа и её возвращение: вопросы Мизулиной остаются без ответов

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Правда ТВ

Екатерина Мизулина возмущена предстоящим концертом певицы Манижи в Москве.

Глава Лиги безопасного интернета заявила об этом в своём Telegram-канале. По её словам, певица покинула страну, критиковала спецоперацию и высказывала сочувствие исполнителям теракта в "Крокус Сити Холле".

Мизулина написала: "Не очень понимаю, как она вообще попала обратно в Россию? Почему на границе не были заданы вопросы?"

Манижа родилась в Душанбе, гражданство России получила в 14 лет. В 2021 году она представляла страну на "Евровидении". В 2022 году певица отменила концерты в России после критики СВО.

А в 2024 году пожаловалась, что её выступления отменяют и за рубежом — после слов о "публичной порке" террористов из "Крокус Сити Холла".

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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