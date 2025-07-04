Дмитрий Нагиев выплатил долги за коммуналку.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на мировой суд в Москве. Иск подал поставщик услуг — ГБУ "Эважд".
В иске указано, что артист задержал оплату за жильё, тепло, воду и электричество.
В суде сообщили, что уже вынесен судебный приказ о взыскании задолженности. Сумма долга не уточняется.
Теперь актёр полностью закрыл все счета. Дело закрыто.
Напомним, с 1 июля платежи за коммунальные услуги в России вырастут почти на 12%. В Центробанке уверяют, что это не повлияет на инфляцию.
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