Судебный приказ против Нагиева: разоблачение его коммунальных тайн

0:42 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Дмитрий Нагиев выплатил долги за коммуналку.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на мировой суд в Москве. Иск подал поставщик услуг — ГБУ "Эважд".

В иске указано, что артист задержал оплату за жильё, тепло, воду и электричество.

В суде сообщили, что уже вынесен судебный приказ о взыскании задолженности. Сумма долга не уточняется.

Теперь актёр полностью закрыл все счета. Дело закрыто.

Напомним, с 1 июля платежи за коммунальные услуги в России вырастут почти на 12%. В Центробанке уверяют, что это не повлияет на инфляцию.

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