Новый дипломатический скандал между Украиной и Венгрией.
Министерство иностранных дел Украины вызвало посла Венгрии Антала Хейзера. Повод — скандальные плакаты и видеоролики. На них главу киевского режима Владимира Зеленского называют "клоуном", который втягивает Европу в войну.
Украинская сторона считает такие действия недружественными. По словам МИД, венгерские политики пытаются втянуть Киев в свои внутриполитические игры и делают из Украины образ врага.
Причиной скандала стала предвыборная кампания в Венгрии. На агитационных материалах Зеленского сравнили с оппозиционным кандидатом Петером Мадьяром. Оба изображены марионетками.
Украинский МИД требует объяснений. А отношения между Киевом и Будапештом становятся всё более напряжёнными.
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