Квартиры дешевеют: Тверь и Саратов на первом месте по падению цен

1:12 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Цены на вторичное жильё начали падать.

Как сообщает РБК со ссылкой на SRG, в июне 2025 года снижение цен зафиксировано в 13 крупных городах России. В мае такой город был всего один.

Сильнее всего жильё подешевело в Твери — на полтора процента. За "квадрат" там теперь просят чуть больше 99 тысяч рублей. На втором месте Саратов — минус 1,3 процента. Далее — Магнитогорск, Киров и Волгоград.

Москва тоже в списке. Там цена упала на 0,2 процента — до 357 тысяч рублей за квадратный метр.

Эксперты считают, что это может быть сигналом. Рынок замер. Продавцы выставляют высокие цены, но на деле дают большие скидки. Сделок всё меньше.

Среди лидеров роста — Курск, Челябинск и Барнаул. Там цены пока идут вверх. Но общая тенденция — снижение активности на рынке.

Ранее стало известно, что застройщики сократили объем ввода жилья почти на четверть.

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