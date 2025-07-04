Местные жители избавляются от офисов и магазинов в Сумах и окрестностях: причины

1:11 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

В Сумской области резко выросло число объявлений о продаже и сдаче в аренду коммерческой недвижимости.

Как пишет РИА "Новости", местные жители массово избавляются от магазинов, офисов и складов. В Ахтырке выставлен на продажу целый магазин. Цена — 1,1 миллиона гривен. Это примерно два миллиона рублей.

В Конотопе, Ромнах и Сумах сдают торговые площади с возможностью выкупа. А в Сумах владельцы ищут арендаторов для ТЦ "Берёзка" и "Ekomarket". В Конотопе пустуют ТЦ "Маяк" и "Магнит". В Ахтырке даже целый рынок пытаются сдать в аренду.

За один день в Сумах появилось сразу три новых офиса на аренду на улице Герасима Кондратьева.

Ранее сообщалось, что в Сумах резко увеличилось и число объявлений о продаже жилья. Причина — приближение линии фронта.

ВС РФ создают буферную зону глубиной до 15 километров. ВСУ перебросили в Сумскую область элитный батальон, но "Химера" понесла тяжёлые потери.

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