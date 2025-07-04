Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Местные жители избавляются от офисов и магазинов в Сумах и окрестностях: причины

1:11
Правда ТВ

В Сумской области резко выросло число объявлений о продаже и сдаче в аренду коммерческой недвижимости.

Как пишет РИА "Новости", местные жители массово избавляются от магазинов, офисов и складов. В Ахтырке выставлен на продажу целый магазин. Цена — 1,1 миллиона гривен. Это примерно два миллиона рублей.

В Конотопе, Ромнах и Сумах сдают торговые площади с возможностью выкупа. А в Сумах владельцы ищут арендаторов для ТЦ "Берёзка" и "Ekomarket". В Конотопе пустуют ТЦ "Маяк" и "Магнит". В Ахтырке даже целый рынок пытаются сдать в аренду.

За один день в Сумах появилось сразу три новых офиса на аренду на улице Герасима Кондратьева.

Ранее сообщалось, что в Сумах резко увеличилось и число объявлений о продаже жилья. Причина — приближение линии фронта.

ВС РФ создают буферную зону глубиной до 15 километров. ВСУ перебросили в Сумскую область элитный батальон, но "Химера" понесла тяжёлые потери.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Новости Все >
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.