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Властям предложили установить предел скидок до 10%: как это повлияет на рынок?

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Правда ТВ

Скидкам на маркетплейсах могут поставить предел.

Как сообщает РБК, крупнейшие торговые сети и интернет-площадки обратились к властям. Они просят ограничить расходы на скидки до 10% от годового оборота.

Письмо направили сразу нескольким высоким чиновникам — в администрацию президента, правительство и парламент.

Авторы обращения считают: маркетплейсы скупают рынок за счёт огромных скидок. Мелкие продавцы не выдерживают конкуренции и уходят.

По словам представителя "ВсеИнструменты.ру", скидки стали не просто рекламой, а способом финансового давления.

Если инициативу поддержат, маркетплейсам придётся пересмотреть свои стратегии.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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