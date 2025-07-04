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Изменения вывесок: как это повлияет на бизнес в России?

1:11
Правда ТВ

В России меняются правила уличных вывесок.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил не ждать официального срока и уже сейчас убрать с витрин иностранные слова.

Он напомнил, что президент Владимир Путин подписал закон о защите русского языка. Новый порядок вступит в силу с 1 марта 2026 года. Но предпринимателям стоит действовать заранее.

Володин считает, что вывески на английском — неуважение к языку страны. Россия, по его словам, уважает другие народы, но обязана защищать свою идентичность.

В некоторых городах — Краснодаре, Ярославле, Магнитогорске — уже начали менять оформление магазинов и рекламы.

По закону все вывески должны быть на русском. Разрешены надписи на языках народов России, но только если они полностью дублируют текст на русском.

То же самое касается названий новых жилых комплексов — только кириллица.

Володин уверен, что закон поможет сохранить язык и культуру. И скоро, прогуливаясь по улицам, каждый будет понимать — он в России.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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