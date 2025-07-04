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Ставки НДФЛ в 2025 году: к чему готовиться?

1:22
Правда ТВ

В России замедлится рост доходов. Причина — новые налоги.

Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на прогноз аналитиков ВШЭ.

С 2025 года действует новая прогрессивная шкала НДФЛ. Она включает пять ступеней. Ставка 13% осталась только для тех, кто зарабатывает меньше 2,4 миллиона рублей в год.

Если доход выше — уже 15%. Ставка 18% применяется при доходе от 5 до 20 миллионов. Далее — 20% и максимум 22%, если годовой заработок выше 50 миллионов.

Раньше 15% начинались с 5 миллионов рублей. Теперь под повышенную ставку попало больше людей.

По подсчётам ВШЭ, реальные доходы россиян вырастут медленнее. На 0,4% меньше, чем могли бы. И это без учёта повышения налога на проценты по вкладам. Он тоже вырастет — в 2,3 раза.

Всё это скажется на тратах. Люди будут экономить. Менять привычки. Меньше покупать. Больше откладывать.

Минфин считает новую систему более справедливой. Она должна пополнить бюджет. Но в кошельке у многих — станет теснее.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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