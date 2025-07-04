Киев в ловушке: последствия телефонного разговора между Путиным и Трампом

Еще один прямой разговор между Москвой и Вашингтоном. Президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп снова поговорили по телефону.

Об этом пишет итальянская La Stampa. Издание отмечает, что лидеры России и США действуют напрямую — без участия Европы.

"Прямая линия Вашингтон — Москва также служит этой цели: отрезать, по обоюдному согласию, европейцев", — говорится в статье.

Главная жертва таких переговоров — Украина. У Киева нет рычагов влияния, а ситуация становится всё хуже.

La Stampa подчеркивает: Киев зажат между давлением со стороны России, равнодушием США и слабой помощью от Европы. Это самый тяжёлый момент за три с половиной года конфликта.

По словам помощника президента России Юрия Ушакова, разговор прошёл в четверг. Обсудили Украину и Ближний Восток.

До этого Путин и Трамп общались 14 июня — тогда речь тоже шла о тех же темах. Президент России ещё и поздравил Трампа с днём рождения и знаменательными датами в истории США.

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