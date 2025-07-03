Изменения в характеристиках новых российских самолетов: что мы теряем?

1:04 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Новые российские самолёты не укладываются в план.

МС-21 и Ил-114-300, которые готовят к поставкам в 2026 году, не соответствуют заявленным характеристикам.

Как пишут "Известия", самолёты стали тяжелее, а ограничения по эксплуатации могут действовать до 2028 года.

МС-21 после перехода на российские композиты потяжелел на 6 тонн — это сократило его дальность. Для исправления рассматривают укороченную версию фюзеляжа.

У Ил-114-300 проблемы с взлётом и посадкой на грунтовые полосы.

Производители обещают поставки в следующем году, но самолёты уже подорожали. МС-21 — с 4,6 до 7,6 млрд рублей. Ил — почти вдвое. "Байкал" — почти в два раза.

В "Ростехе" просят не сравнивать новые машины с Boeing и Airbus — их в России давно не поставляют.

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