Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Током ударило всю семью: что случилось на пирсе в Кемере

0:55
Правда ТВ

Отдых в Турции закончился трагедией для семьи из Подмосковья.

На курорте в Кемере 9-летнюю девочку ударило током прямо на пирсе. Она не смогла отпустить канат и упала в море.

Отец бросился её спасать, но тоже получил разряд. Он кричал и не мог отцепиться от провода. Мама тоже попыталась помочь и получила удар.

Позже выяснилось — внутри каната был оголённый провод от фонаря.

Мужчина смог вытащить дочь. К счастью, вода была неглубокой, девочка не сильно ударилась о камни.

Их доставили в больницу с ушибами. Девочка до сих пор боится воды и почти ничего не ест.

Отель заявил, что видеозаписей нет, и компенсацию платить не будет. Взамен предложили ещё одну неделю отдыха. Семья отказалась и подала заявление в полицию.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Новости Все >
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.