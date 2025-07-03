Отдых в Турции закончился трагедией для семьи из Подмосковья.
На курорте в Кемере 9-летнюю девочку ударило током прямо на пирсе. Она не смогла отпустить канат и упала в море.
Отец бросился её спасать, но тоже получил разряд. Он кричал и не мог отцепиться от провода. Мама тоже попыталась помочь и получила удар.
Позже выяснилось — внутри каната был оголённый провод от фонаря.
Мужчина смог вытащить дочь. К счастью, вода была неглубокой, девочка не сильно ударилась о камни.
Их доставили в больницу с ушибами. Девочка до сих пор боится воды и почти ничего не ест.
Отель заявил, что видеозаписей нет, и компенсацию платить не будет. Взамен предложили ещё одну неделю отдыха. Семья отказалась и подала заявление в полицию.
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