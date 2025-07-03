Током ударило всю семью: что случилось на пирсе в Кемере

0:55 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Отдых в Турции закончился трагедией для семьи из Подмосковья.

На курорте в Кемере 9-летнюю девочку ударило током прямо на пирсе. Она не смогла отпустить канат и упала в море.

Отец бросился её спасать, но тоже получил разряд. Он кричал и не мог отцепиться от провода. Мама тоже попыталась помочь и получила удар.

Позже выяснилось — внутри каната был оголённый провод от фонаря.

Мужчина смог вытащить дочь. К счастью, вода была неглубокой, девочка не сильно ударилась о камни.

Их доставили в больницу с ушибами. Девочка до сих пор боится воды и почти ничего не ест.

Отель заявил, что видеозаписей нет, и компенсацию платить не будет. Взамен предложили ещё одну неделю отдыха. Семья отказалась и подала заявление в полицию.

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