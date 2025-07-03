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Столкновение ливня и жары: Хабаровск вспоминает о разрушительном дне

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Правда ТВ

Хабаровск оказался во власти стихии.

3 июля на город обрушился мощный ливень при жаре в +30. Порывы ветра достигали 20 метров в секунду.

Жители рассказали, что ветер валил деревья и рекламные щиты. Были затоплены магазины и верхние этажи домов. Пострадали клумбы, летние кафе и фасады зданий.

Общественный транспорт продолжал работать, но в городе образовались большие пробки.

Очевидцы сравнивали происходящее со смерчем — ветер резко менял направление, а зонты буквально ломало в руках.

Дождь прошёл быстро, но затопил привычные места. Сейчас в городе снова спокойно.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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