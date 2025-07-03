Сибирский бизнес в опасности: тарифы на электроэнергию могут вырасти на 15%

1:01 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Сибирский бизнес может столкнуться с новым ростом тарифов.

Как сообщает "Коммерсантъ", власти обсуждают повышение платы за передачу электроэнергии ещё на 15 процентов сверх июльского роста. Мера коснётся Хакасии, Бурятии, Забайкалья и Красноярского края.

Речь идёт только о промышленных потребителях. Для обычных граждан тариф останется прежним.

Главная причина — тяжёлое финансовое положение компании "Россети Сибирь". Она на грани банкротства. По расчётам, допдоход в 2,6 миллиарда рублей частично поможет покрыть долги, но их всё равно не хватит.

При этом не все главы регионов согласны с таким шагом.

Напомним, с 1 июля тариф на передачу электроэнергии уже вырос на 11,6 процента в большинстве регионов России. Для бизнеса в 45 из них плата превысила федеральный предел.

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