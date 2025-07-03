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Милонов назвал публичный конфликт Инстасамки, Доры и Мэйби Бэйби собачьей свадьбой

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Правда ТВ

Депутат Госдумы Виталий Милонов отказался вникать в скандал поп-артисток – Инстасамки (Дарьи Еропкиной), Доры (Дарьи Шихановой) и Мэйби Бэйби (Виктории Лысюк).

Комментируя конфликт молодых исполнительниц парламентарий заявил RTVI: "Не очень хорошо разбираюсь в собачьих свадьбах".

Милонов подчеркнул, что его "петербургская эстетика" не страдает от прослушивания треков участниц.

"Мое чувство глубочайшей имперской эстетики не затронуто этим чёртовым ералашом", — отметил он, назвав композиции "бездарными".

Парламентарий посоветовал сосредоточиться на русском искусстве.

Напомним, 1 июля Инстасамка обвинила Дору в предательстве из-за каверов на треки рэпера FACE* и группы "Валентин Стрыкало". Мэйби Бэйби она упрекнула в "экстремистской пропаганде".

*Признан в РФ иностранным агентом

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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