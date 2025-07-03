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Судьба диаспор в России: как народные избранники планируют решить вопрос

1:05
Правда ТВ

В Госдуме спорят, нужно ли полностью запретить деятельность этнических диаспор.

Дискуссия началась после заявления члена СПЧ Марины Ахмедовой. Она уверена, что ни одно ведомство не должно работать с диаспорами.

Жесткую позицию занял лидер "Справедливой России" Сергей Миронов. Он требует запрета всех землячеств и задался вопросом — от кого они вообще автономны.

В КПРФ считают, что проблема не в существовании диаспор, а в нарушениях. Депутат Анастасия Удальцова уверена: нужно бороться с анклавами и следить, чтобы такие объединения действовали по закону.

Свои предложения есть и у ЛДПР. Партия уже внесла законопроект, запрещающий иноагентам быть учредителями национально-культурных автономий.

Спор оживился на фоне громкого задержания в Екатеринбурге. Там арестовали 50 азербайджанцев. Их подозревают в причастности к расправе над соотечественником Юнисом Пашаевым.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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