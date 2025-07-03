МВД России обновило список самых разыскиваемых преступников. В него вошли 11 человек.
В числе беглецов — командиры украинского батальона "Азов"* Константин Немичев и Сергей Величко. Их обвиняют в пытках и убийствах российских солдат.
Также в розыске 68-летний Валерий Андреев из Орска. По данным следствия, он причастен к серии изнасилований и убийств женщин.
Ещё один фигурант — Андрей Кузнецов, известный как монах-разбойник. Он скрывается с 2021 года после серии нападений.
В списке и лидер банды киллеров Николай Емельянов, киллер-каратист Олег Тимошенко, а также Владимир Кириллов, устроивший взрыв в Мурманске.
МВД обещает по миллиону рублей за информацию о каждом из них.
*организация признана террористической, деятельность запрещена в РФ.
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