МВД России ищет 11 беглецов: кто они и какие преступления совершили?

0:59 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

МВД России обновило список самых разыскиваемых преступников. В него вошли 11 человек.

В числе беглецов — командиры украинского батальона "Азов"* Константин Немичев и Сергей Величко. Их обвиняют в пытках и убийствах российских солдат.

Также в розыске 68-летний Валерий Андреев из Орска. По данным следствия, он причастен к серии изнасилований и убийств женщин.

Ещё один фигурант — Андрей Кузнецов, известный как монах-разбойник. Он скрывается с 2021 года после серии нападений.

В списке и лидер банды киллеров Николай Емельянов, киллер-каратист Олег Тимошенко, а также Владимир Кириллов, устроивший взрыв в Мурманске.

МВД обещает по миллиону рублей за информацию о каждом из них.

*организация признана террористической, деятельность запрещена в РФ.

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