Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Совет Брэда Питта начинающим актёрам: избегайте этого жанра в кино

1:01
Правда ТВ

Брэд Питт поддержал восходящих звёзд, но озвучил критическое предупреждение.

В подкасте New Heights актёр заявил, что молодым коллегам стоит избегать главной ловушки — супергеройских франшиз. Он рассказал, что постоянно предупреждает начинающих актёров о возможном выгорании.

Голливудский артист объяснил, что давление таких ролей истощает творчески и физически, становясь губительным для карьеры.

Питт отметил контраст поколений: современные актёры свободнее в выборе амплуа, но упорно стремятся к "супергерою".

"Мы были напряжённее, боялись "продаться". Они же могут творить в разных сферах — так стоит ли рисковать?" — задаётся вопросом Брэд Питт.

Сам актёр сознательно минимизировал участие во франшизах, снявшись лишь в трилогии "Оушен". Аналогичную позицию занимает Леонардо ДиКаприо, отговаривавший Тимоти Шаламе от супергеройских проектов.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Новости Все >
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.