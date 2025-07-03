Совет Брэда Питта начинающим актёрам: избегайте этого жанра в кино

1:01 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Брэд Питт поддержал восходящих звёзд, но озвучил критическое предупреждение.

В подкасте New Heights актёр заявил, что молодым коллегам стоит избегать главной ловушки — супергеройских франшиз. Он рассказал, что постоянно предупреждает начинающих актёров о возможном выгорании.

Голливудский артист объяснил, что давление таких ролей истощает творчески и физически, становясь губительным для карьеры.

Питт отметил контраст поколений: современные актёры свободнее в выборе амплуа, но упорно стремятся к "супергерою".

"Мы были напряжённее, боялись "продаться". Они же могут творить в разных сферах — так стоит ли рисковать?" — задаётся вопросом Брэд Питт.

Сам актёр сознательно минимизировал участие во франшизах, снявшись лишь в трилогии "Оушен". Аналогичную позицию занимает Леонардо ДиКаприо, отговаривавший Тимоти Шаламе от супергеройских проектов.

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