Секреты спутника "Космос-2558": угроза из России или просто совпадение?

1:27 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Американская разведка бьёт тревогу. Россия вывела на орбиту спутник, который, по их словам, может быть настоящим противокосмическим оружием.

Речь о военном аппарате "Космос-2558". Он движется по орбите рядом с американским спутником-шпионом USA-326. Американцы уверены — это не совпадение.

Спутник "Космос-2558" уже не первый, кого подозревают в слежке. Аналогичные случаи были в 2017 и 2022 годах. Тогда российские аппараты выпускали малые объекты, способные сбивать спутники.

И сейчас история повторяется. На днях на орбите засекли новый объект — "2025-089С". Он появился рядом с "Космосом-2558" и движется по другой траектории.

По данным наблюдателей, это небольшой маневренный спутник с возможным оружием на борту. В Пентагоне считают, что цель — наблюдение и потенциальная атака на американские системы.

Спутник запущен с Плесецка 16 мая. Официально — в интересах Минобороны России. Неофициально — США говорят о серьёзной угрозе и вспоминают планы Москвы по запуску ядерного оружия в космос.

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